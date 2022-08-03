9.12006, Brother Bear 2
Мультфильм, Комедия70 мин6+
Братец медвежонок 2: Лоси в бегах (фильм, 2006) смотреть онлайн
О фильме
Вторая часть приключений двух братьев медведей, получилась столь же восхитительной и интересной, сохранив дух и волшебную красоту первой части. К нашим косолапым героям присоединится обыкновенная человеческая девочка, которая оказалась давней подругой детства Кеная.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время70 мин / 01:10
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Актёр
Патрик
Демпси
- Актриса
Мэнди
Мур
- ДСАктёр
Джереми
Суарес
- РМАктёр
Рик
Морэнис
- ДТАктёр
Дэйв
Томас
- Актриса
Андреа
Мартин
- Актриса
Кэтрин
О’Хара
- ВСАктриса
Ванда
Сайкс
- УМАктриса
Уэнди
Мэлик
- Актриса
Кэти
Нэджими
- РБСценарист
Рич
Барнс
- ДБПродюсер
Джим
Бэллэнтайн
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ЮЛАктёр дубляжа
Юрий
Лазарев
- ДМКомпозитор
Дэйв
Мецгер
- РНКомпозитор
Робби
Невил