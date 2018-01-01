Wink
Боцман и попугай № 1
Актёры и съёмочная группа фильма «Боцман и попугай № 1»

Режиссёры

Михаил Каменецкий

Режиссёр

Актёры

Роман Филиппов

Актёрозвучка
Ефим Кациров

Актёрозвучка
Ольга Громова

Актрисаозвучка
Анатолий Баранцев

Актёрозвучка
Елена Санаева

Актрисаозвучка
Юрий Волынцев

Актёрозвучка
Всеволод Ларионов

Актёрозвучка
Наталья Журавлева

Актрисаозвучка
Владимир Басов мл.

Актёрозвучка

Сценаристы

Юрий Орловский

Сценарист

Продюсеры

Григорий Хмара

Продюсер

Операторы

Юрий Каменецкий

Оператор

Композиторы

Игорь Космачев

Композитор