Боско (фильм, 2024) смотреть онлайн

История преступника, который сбежал из места заключения, чтобы увидеть дочь. Захватывающая тюремная драма от продюсера «Отряда самоубийц», основанная на реальных событиях.



Куантей Адамс по прозвищу Боско рос в неблагополучной семье. Его отец был не лучшим примером для подражания, и мальчик боялся повторить его судьбу. К несчастью, уже взрослым Боско попадает под суд за незаконное хранение марихуаны, и его приговаривают к 35 годам колонии строгого режима. Он готов отбыть наказание, но начальник тюрьмы с нескрываемым злорадством передает новому заключенному новость: обреченный полжизни провести за решеткой Боско скоро станет отцом. В отчаянии герой решает разработать план побега и во что бы то ни стало выбраться на свободу, чтобы не пропустить рождение дочери.



Как Боско удастся сбежать из хорошо охраняемой колонии и сможет ли он взять ответственность за свои поступки? Узнаете, если будете смотреть «Боско» — фильм 2024 года доступен онлайн наWink.

