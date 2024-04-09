Боско (фильм, 2024) смотреть онлайн

Этот фильм пока недоступен
О фильме
История преступника, который сбежал из места заключения, чтобы увидеть дочь. Захватывающая тюремная драма от продюсера «Отряда самоубийц», основанная на реальных событиях.
Куантей Адамс по прозвищу Боско рос в неблагополучной семье. Его отец был не лучшим примером для подражания, и мальчик боялся повторить его судьбу. К несчастью, уже взрослым Боско попадает под суд за незаконное хранение марихуаны, и его приговаривают к 35 годам колонии строгого режима. Он готов отбыть наказание, но начальник тюрьмы с нескрываемым злорадством передает новому заключенному новость: обреченный полжизни провести за решеткой Боско скоро станет отцом. В отчаянии герой решает разработать план побега и во что бы то ни стало выбраться на свободу, чтобы не пропустить рождение дочери.
Как Боско удастся сбежать из хорошо охраняемой колонии и сможет ли он взять ответственность за свои поступки? Узнаете, если будете смотреть «Боско» — фильм 2024 года доступен онлайн наWink.
Рейтинг
- ОДАктёр
Обри
Джозеф
- НБАктриса
Никки
Блонски
- ДЛАктёр
Джон
Льюис
- ДЯАктёр
Д.С.
Янг Флай
- БРАктёр
Брэндон
Роджерс
- ДОАктёр
Джим
О’Хейр
- Актёр
Тео
Росси
- Актёр
Томас
Джейн
- Актёр
Тайриз
Гибсон
- ВААктриса
Вивика
А. Фокс
- ПМПродюсер
Патрик
МакЭрлин
- ДСПродюсер
Дэррилл
Скотт
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- АМАктёр дубляжа
Артём
Мосин-Щепачёв
- БЭХудожница
Бриттани
Энн Кормак
- ДЛМонтажёр
Джиллиан
Л. Хатшинг
- ШХОператор
Шон
Харт