Боско (фильм, 2024) смотреть онлайн

7.82024, Боско
Драма, Триллер103 мин18+
Преступник планирует побег из тюрьмы ради того, чтобы увидеть дочь. Захватывающая драма от создателей «Отряда самоубийц»

О фильме

История преступника, который сбежал из места заключения, чтобы увидеть дочь. Захватывающая тюремная драма от продюсера «Отряда самоубийц», основанная на реальных событиях.

Куантей Адамс по прозвищу Боско рос в неблагополучной семье. Его отец был не лучшим примером для подражания, и мальчик боялся повторить его судьбу. К несчастью, уже взрослым Боско попадает под суд за незаконное хранение марихуаны, и его приговаривают к 35 годам колонии строгого режима. Он готов отбыть наказание, но начальник тюрьмы с нескрываемым злорадством передает новому заключенному новость: обреченный полжизни провести за решеткой Боско скоро станет отцом. В отчаянии герой решает разработать план побега и во что бы то ни стало выбраться на свободу, чтобы не пропустить рождение дочери.

Как Боско удастся сбежать из хорошо охраняемой колонии и сможет ли он взять ответственность за свои поступки? Узнаете, если будете смотреть «Боско» — фильм 2024 года доступен онлайн наWink.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.4 IMDb

