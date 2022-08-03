Бонни и Клайд
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Бонни и Клайд

Бонни и Клайд (фильм, 1967) смотреть онлайн

9.71967, Bonnie and Clyde
Криминал, Биография106 мин18+

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О фильме

Молодые и отчаянные любовники Бонни и Клайд легко и изящно грабят банки в 30-е годы XX века. Но их романтизм и «робингудство» довольно быстро перерастают в лужи и реки крови, в хаос и грязь смерти, а судьба пророчит им неудачу…

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Биография
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бонни и Клайд»