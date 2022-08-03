Бонни и Клайд (фильм, 1967) смотреть онлайн
9.71967, Bonnie and Clyde
Криминал, Биография106 мин18+
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О фильме
Молодые и отчаянные любовники Бонни и Клайд легко и изящно грабят банки в 30-е годы XX века. Но их романтизм и «робингудство» довольно быстро перерастают в лужи и реки крови, в хаос и грязь смерти, а судьба пророчит им неудачу…
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb
- АПРежиссёр
Артур
Пенн
- УБАктёр
Уоррен
Битти
- Актриса
Фэй
Данауэй
- МДАктёр
Майкл
Дж. Поллард
- Актёр
Джин
Хэкмен
- ЭПАктриса
Эстелл
Парсонс
- ДПАктёр
Денвер
Пайл
- ДТАктёр
Даб
Тейлор
- ЭЭАктриса
Эванс
Эванс
- ДУАктёр
Джин
Уайлдер
- МЭАктриса
Марта
Эдкок
- ДНСценарист
Дэвид
Ньюман
- Сценарист
Роберт
Бентон
- РТСценарист
Роберт
Таун
- УБПродюсер
Уоррен
Битти
- Актёр дубляжа
Владимир
Конкин
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гаспарова
- ДТХудожник
Дин
Тавуларис
- ТВХудожница
Теадора
Ван Ранкл
- ДАМонтажёр
Деде
Аллен
- БГОператор
Бёрнетт
Гаффи
- ЧСКомпозитор
Чарльз
Страуз