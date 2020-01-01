Болванчики (фильм, 2020) смотреть онлайн

6.42020, Bobbleheads: The Movie
Мультфильм, Семейный79 мин6+
О фильме
У Джима и Розы самая обычная семья. У них двое очаровательных дочек, подросток Одри и малышка Бэлла, уютный дом, молчаливый питомец-рыбка. Однако у супругов весьма необычная профессия: они разрабатывают модели новых аттракционов для лунопарков. Эта работа отнимает у них всe свободное время, что расстраивает старшую Одри, вынужденную сидеть с неугомонной младшей сестрой.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Мультфильм
КачествоFull HD, SD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
2.3 IMDb
- КУРежиссёр
Кирк
Уайз
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- Актриса
Бренда
Сонг
- КФАктриса
Карен
Фукухара
- Актёр
Люк
Уилсон
- ХПАктёр
Хари
Пэйтон
- Актриса
Шер
- ЭДАктёр
Энтони
Дестефанис
- ХФАктриса
Хала
Финли
- ГГАктриса
Грэй
Гриффин
- ДСАктёр
Джулиан
Сэндс
- КДСценарист
Карл
Джеерс
- ТМСценарист
Тэб
Мёрфи
- ЛКПродюсер
Лоуренс
Касанофф
- НБПродюсер
Нина
Борги
- ДИПродюсер
Джимми
Иэннер
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ГОКомпозитор
Грег
О’Коннор