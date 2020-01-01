Болванчики (фильм, 2020) смотреть онлайн

У Джима и Розы самая обычная семья. У них двое очаровательных дочек, подросток Одри и малышка Бэлла, уютный дом, молчаливый питомец-рыбка. Однако у супругов весьма необычная профессия: они разрабатывают модели новых аттракционов для лунопарков. Эта работа отнимает у них всe свободное время, что расстраивает старшую Одри, вынужденную сидеть с неугомонной младшей сестрой.

