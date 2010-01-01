Большой взрыв (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
7.42010, The Big Bang
Боевики, Триллеры96 мин16+
Сюжет
Частного детектива нанимают, чтобы найти пропавшую стриптизершу. Простое дело становится запутанным, когда каждый, кому он задавал вопросы, умирает.
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Информация
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ТКРежиссёр
Тони
Крантц
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актёр
Томас
Кречман
- УФАктёр
Уильям
Фихтнер
- СГАктриса
Сиенна
Гиллори
- Актёр
Делрой
Линдо
- ОРАктриса
Отем
Ризер
- ДВАктёр
Джеймс
Ван Дер �Бик
- Актёр
Сэм
Эллиотт
- ДСАктёр
Джимми
Симпсон
- Актёр
Билл
Дьюк
- ЭЙСценарист
Эрик
Йендерсен
- ЭЙПродюсер
Эрик
Йендерсен
- ТКПродюсер
Тони
Крантц
- РРПродюсер
Ричард
Рионда Дель Кастро
- РКПродюсер
Рич
Кауэн
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- ЛРХудожница
Ли�я
Ролдан
- ФРМонтажёр
Фред
Раскин
- ШДОператор
Шелли
Джонсон
- ДМКомпозитор
Джонни
Марр