Большой взрыв (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Частного детектива нанимают, чтобы найти пропавшую стриптизершу. Простое дело становится запутанным, когда каждый, кому он задавал вопросы, умирает.



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