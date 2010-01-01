Большой взрыв
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Большой взрыв

Большой взрыв (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

7.42010, The Big Bang
Боевики, Триллеры96 мин16+

Сюжет

Частного детектива нанимают, чтобы найти пропавшую стриптизершу. Простое дело становится запутанным, когда каждый, кому он задавал вопросы, умирает.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Детективы, Триллеры

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большой взрыв»

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