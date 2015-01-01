Большой всплеск (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Рок-звезда Марианна Лэйн и ее бойфренд наслаждаются отдыхом на юге Италии. Островную идиллию пары нарушает визит Гарри, бывшего любовника Марианны, и его взрослой дочери. Легкомысленная игра, невинный флирт, настоящая страсть и всепоглощающая ревность обернутся для героев смертельной опасн�остью.



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