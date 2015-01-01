Большой всплеск (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, A Bigger Splash
Драмы, Триллеры119 мин18+
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Сюжет
Рок-звезда Марианна Лэйн и ее бойфренд наслаждаются отдыхом на юге Италии. Островную идиллию пары нарушает визит Гарри, бывшего любовника Марианны, и его взрослой дочери. Легкомысленная игра, невинный флирт, настоящая страсть и всепоглощающая ревность обернутся для героев смертельной опасн�остью.
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Лука
Гуаданьино
- Актриса
Тильда
Суинтон
- Актёр
Маттиас
Шонартс
- Актёр
Рэйф
Файнс
- ДДАктриса
Дакота
Джонсон
- КГАктёр
Коррадо
Гуццанти
- АФАктёр
Алессандро
Феррара
- ДМАктёр
Дэвид
Маддалена
- СГАктёр
Сальваторе
Габриэле
- ЛФАктёр
Ливио
Франко Бландино
- АКАктриса
Аврора
Клеман
- АПСценарист
Ален
Пейдж
- ДКСценарист
Дэйв
Кайганич
- ЖДСценарист
Жак
Дере
- ЖКСценарист
Жан-Клод
Каррьер
- Продюсер
Иван
Атталь
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Пашнин
- ТЛХудожница
Татьяна
Ланд
- ЙЛОператор
Йорик
Ле Со