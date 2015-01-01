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Большой всплеск

Большой всплеск (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, A Bigger Splash
Драмы, Триллеры119 мин18+

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Сюжет

Рок-звезда Марианна Лэйн и ее бойфренд наслаждаются отдыхом на юге Италии. Островную идиллию пары нарушает визит Гарри, бывшего любовника Марианны, и его взрослой дочери. Легкомысленная игра, невинный флирт, настоящая страсть и всепоглощающая ревность обернутся для героев смертельной опасностью.

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Информация

Страна
Франция, Италия
Качество
SD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большой всплеск»

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