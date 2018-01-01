Wink
Большая ржака!
Актёры и съёмочная группа фильма «Большая ржака!»

Режиссёры

Виталий Москаленко

Режиссёр

Актёры

Сергей Писаренко

АктёрМолоток
Евгений Никишин

АктёрШиряев
Ирина Медведева

АктрисаНадя
Сергей Дорогов

АктёрАлмазов
Александр Семчев

АктёрИван Иваныч
Александр Робак

АктёрБычков
Александра Флоринская

АктрисаАнжелла
Анна Семенович

АктрисаУльяна
Михаил Владимиров

АктёрЭндрю
Виктор Добронравов

АктёрПетр

Сценаристы

Дмитрий Лемешев

Сценарист

Продюсеры

Роман Арзуманов

Продюсер
Беата Соколова

Продюсер

Художники

Гелена Мартемьянова

Художница
Андрей Белан

Художник

Монтажёры

Мария Сергеенкова

Монтажёр
Ольга Прошкина

Монтажёр
Максим Полинский

Монтажёр
Дмитрий Орел

Монтажёр

Операторы

Дмитрий Мальцев

Оператор