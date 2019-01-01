Большая поэзия
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Большая поэзия (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.52019, Большая поэзия
Боевики, Драмы123 мин18+
Фильм в подписке «START»

Сюжет

Виктор и Алексей вместе прошли боевые действия под Луганском, а теперь — сотрудники ЧОПа в Железнодорожном. На работе друзья охраняют инкассаторов, а в свободное время ходят на поэтический кружок. Их прошлое и настоящее, однако, не располагают к сочинению стихов.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большая поэзия»

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