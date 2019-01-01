Большая поэзия (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Виктор и Алексей вместе прошли боевые действия под Луганском, а теперь — сотрудники ЧОПа в Железнодорожном. На работе друзья охраняют инкассаторов, а в свободное время ходят на поэтический кружок. Их прошлое и настоящее, однако, не располагают к сочинению стихов.



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