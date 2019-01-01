Большая поэзия (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.52019, Большая поэзия
Боевики, Драмы123 мин18+
Фильм в подписке «START»
Сюжет
Виктор и Алексей вместе прошли боевые действия под Луганском, а теперь — сотрудники ЧОПа в Железнодорожном. На работе друзья охраняют инкассаторов, а в свободное время ходят на поэтический кружок. Их прошлое и настоящее, однако, не располагают к сочинению стихов.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb
- АЛРежиссёр
Александр
Лунгин
- Актёр
Александр
Кузнецов
- АФАктёр
Алексей
Филимонов
- Актёр
Фёдор
Лавров
- ЕСАктёр
Евгений
Сытый
- ЕМАктриса
Елена
Махова
- Актёр
Александр
Топурия
- МБАктриса
Мария
Большова
- Актёр
Сейдулла
Молдаханов
- Актёр
Сева�стьян
Бугаев
- АПАктёр
Александр
Панин
- АЛСценарист
Александр
Лунгин
- СОСценарист
Сергей
Осипьян
- ВКПродюсер
Виолетта
Кречетова
- СОПродюсер
Сергей
Осипьян
- ПЛПродюсер
Павел
Лунгин
- СШПродюсер
Сергей
Штерн
- ОМХудожница
Ольга
Максакова
- ВКМонтажёр
Владислав
Каптур
- МКМонтажёр
Мухарам
Кабулова
- ВКОператор
Всеволод
Каптур
- ССКомпозитор
Станислав
Смирнов