Wink
Фильмы
Большая белая обуза
Актёры и съёмочная группа фильма «Большая белая обуза»

Актёры и съёмочная группа фильма «Большая белая обуза»

Режиссёры

Марк Майлод

Марк Майлод

Mark Mylod
Режиссёр

Актёры

Робин Уильямс

Робин Уильямс

Robin Williams
АктёрPaul Barnell
Холли Хантер

Холли Хантер

Holly Hunter
АктрисаMargaret Barnell
Джованни Рибизи

Джованни Рибизи

Giovanni Ribisi
АктёрTed Waters
Тим Блейк Нельсон

Тим Блейк Нельсон

Tim Blake Nelson
АктёрGary
У. Эрл Браун

У. Эрл Браун

W. Earl Brown
АктёрJimbo
Вуди Харрельсон

Вуди Харрельсон

Woody Harrelson
АктёрRaymond Barnell
Элисон Ломан

Элисон Ломан

Alison Lohman
АктрисаTiffany
Билли Мерэсти

Билли Мерэсти

Billy Merasty
АктёрCam (в титрах: William Merasty)
Марина Стивенсон Керр

Марина Стивенсон Керр

Marina Stephenson Kerr
АктрисаAvis
Ральф Олдермен

Ральф Олдермен

Ralph Alderman
АктёрMr. Branch

Сценаристы

Коллин Фризен

Коллин Фризен

Collin Friesen
Сценарист

Продюсеры

Кристофер Робертс

Кристофер Робертс

Christopher Roberts
Продюсер
Крис Робертс

Крис Робертс

Chris Roberts
Продюсер
Джейн Барклай

Джейн Барклай

Jane Barclay
Продюсер

Актёры дубляжа

Алексей Иващенко

Алексей Иващенко

Актёр дубляжа
Марина Бакина

Марина Бакина

Актриса дубляжа
Борис Шувалов

Борис Шувалов

Актёр дубляжа
Вячеслав Баранов

Вячеслав Баранов

Актёр дубляжа
Михаил Бескаравайный

Михаил Бескаравайный

Актёр дубляжа

Художники

Режан Лябри

Режан Лябри

Réjean Labrie
Художник
Венди Харке

Венди Харке

Wendy Harke
Художница

Операторы

Джеймс Гленнон

Джеймс Гленнон

James Glennon
Оператор

Композиторы

Марк Мазерсбо

Марк Мазерсбо

Mark Mothersbaugh
Композитор