Блондинка в законе 2
Wink
Фильмы
Блондинка в законе 2

Блондинка в законе 2 (фильм, 2003) смотреть онлайн

9.22003, Legally Blonde 2: Red, White & Blonde
Комедия90 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Эль Вудс отправляется в Вашингтон, чтобы убедить конгрессменов в необходимости принятия закона о защите прав животных и спасти маму своего питомца Великана.

Страна
США
Жанр
Комедия
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Блондинка в законе 2»