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Блокада: Фильм 1: Лужский рубеж, Пулковский меридиан

Блокада: Фильм 1: Лужский рубеж, Пулковский меридиан (фильм, 1974) смотреть онлайн

1974, Блокада: Фильм 1: Лужский рубеж, Пулковский меридиан
Драма, Военный177 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фильм посвящен мужеству и стойкости ленинградцев в трудные дни блокады Ленинграда 1941-1944 годов.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
177 мин / 02:57

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Блокада: Фильм 1: Лужский рубеж, Пулковский меридиан»