Близнецы-убийцы
Актёры и съёмочная группа фильма «Близнецы-убийцы»

Режиссёры

Антонио Негрет

Antonio Negret
Режиссёр

Актёры

Орландо Джонс

Orlando Jones
АктёрDetective Lampkin
Эдмунд Энтин

Edmund Entin
АктёрJonah Trimble
Гари Энтин

Gary Entin
АктёрSeth Trimble
Саманта Дроук

Samantha Droke
АктрисаEve
Луис Хертэм

Louis Herthum
АктёрOwen Trimble
Марк Маколей

Marc Macaulay
АктёрFather Zinselmeyer
Джеймс ДюМонт

James DuMont
АктёрHardesty
Дженнифер Формен

Jenn Foreman
АктрисаKatie Dunn (в титрах: Jennifer Foreman)
Дэвид Дженсен

David Jensen
АктёрDr. Houska

Сценаристы

Джордж Ричардс

George Richards
Сценарист

Продюсеры

Моше Дайамант

Moshe Diamant
Продюсер
Кортни Соломон

Courtney Solomon
Продюсер
Франклин А. Валлетте

Franklin A. Vallette
Продюсер
Стефани Калеб

Stephanie Caleb
Продюсер

Художники

Ханна Бичлер

Hannah Beachler
Художница