WinkФильмыБлизнецы-убийцыАктёры и съёмочная группа фильма «Близнецы-убийцы»
Актёры и съёмочная группа фильма «Близнецы-убийцы»
Режиссёры
Актёры
АктёрDetective Lampkin
Орландо ДжонсOrlando Jones
АктёрJonah Trimble
Эдмунд ЭнтинEdmund Entin
АктёрSeth Trimble
Гари ЭнтинGary Entin
АктрисаEve
Саманта ДроукSamantha Droke
АктёрOwen Trimble
Луис ХертэмLouis Herthum
АктёрFather Zinselmeyer
Марк МаколейMarc Macaulay
АктёрHardesty
Джеймс ДюМонтJames DuMont
АктрисаKatie Dunn (в титрах: Jennifer Foreman)
Дженнифер ФорменJenn Foreman
АктёрDr. Houska