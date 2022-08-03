Мальчики из хорошего общества. Кто скажет, что они — безжалостные убийцы? Их дар — телепатия и этот дар стал их проклятием. Невероятные способности помутненного разума становятся орудием таких отвратительных преступлений, на которые способно лишь самое извращенное сознание. Сыщики ищут след загадочных маньяков. А в это время зло порождает жестокий конфликт между самими братьями.

