Близнецы-убийцы
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Близнецы-убийцы

Близнецы-убийцы (фильм, 2010) смотреть онлайн

7.12010, After Dark Package "Seconds apart"
Ужасы85 мин18+

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О фильме

Мальчики из хорошего общества. Кто скажет, что они — безжалостные убийцы? Их дар — телепатия и этот дар стал их проклятием. Невероятные способности помутненного разума становятся орудием таких отвратительных преступлений, на которые способно лишь самое извращенное сознание. Сыщики ищут след загадочных маньяков. А в это время зло порождает жестокий конфликт между самими братьями.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb