Близнецы-убийцы (фильм, 2010) смотреть онлайн
7.12010, After Dark Package "Seconds apart"
Ужасы85 мин18+
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О фильме
Мальчики из хорошего общества. Кто скажет, что они — безжалостные убийцы? Их дар — телепатия и этот дар стал их проклятием. Невероятные способности помутненного разума становятся орудием таких отвратительных преступлений, на которые способно лишь самое извращенное сознание. Сыщики ищут след загадочных маньяков. А в это время зло порождает жестокий конфликт между самими братьями.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb
- АНРежиссёр
Антонио
Негрет
- ОДАктёр
Орландо
Джонс
- ЭЭАктёр
Эдмунд
Энтин
- ГЭАктёр
Гари
Энтин
- СДАктриса
Саманта
Дроук
- ЛХАктёр
Луис
Хертэм
- ММАктёр
Марк
Маколей
- ДДАктёр
Джеймс
ДюМонт
- ДФАктриса
Дженнифер
Формен
- ДДАктёр
Дэвид
Дженсен
- ДРСценарист
Джордж
Ричардс
- Продюсер
Моше
Дайамант
- Продюсер
Кортни
Соломон
- ФАПродюсер
Франклин
А. Валлетте
- Продюсер
Стефани
Калеб
- ХБХудожница
Ханна
Бичлер