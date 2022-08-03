Фильм Блеф (1976)
Знаменитая итальянская комедия с Адриано Челентано о двух аферистах, которые решают обмануть бывшую партнершу одного из них. Ревущие 20-е годы прошлого века. Сидящего в тюрьме мошенника Филиппа Бэнга за беспорядки переводят под более строгий надзор, но это всего лишь часть его плана побега. Ускользнуть Бэнгу все же не удается: всему виной молодой итальянец Феликс, который бежит вместо него. Этим крайне недовольна Белль Дюк — руководительница мафии и бывшая жена Бэнга. Именно она организовала его неудавшийся побег, а теперь поручает провинившемуся Феликсу все исправить. Правда, сам Бэнг возвращаться к ней не намерен, ведь он знает, что Белль хочет свести с ним счеты. Вместо этого он предлагает Феликсу сотрудничество. К чему это приведет, узнаете, когда будете смотреть фильм 1976 года «Блеф» в хорошем качестве на Wink онлайн.
- СКРежиссёр
Серджио
Корбуччи
- Актёр
Адриано
Челентано
- ЭКАктёр
Энтони
Куинн
- ККАктриса
Корин
Клери
- КАктриса
Капюсин
- УБАктёр
Уго
Болонья
- СБАктёр
Сальваторе
Боргезе
- ЛГАктёр
Лео
Гаверо
- МКАктёр
Мирча
Карвен
- МНАктёр
Микки
Нокс
- ХСАктриса
Хелен
Стёрлинг
- СКСценарист
Серджио
Корбуччи
- МНСценарист
Микки
Нокс
- АМСценарист
Ардуино
Майури
- МДСценарист
Массимо
Де Рита
- МЧПродюсер
Марио
Чекки Гори
- ДГПродюсер
Джеффри
Гилберт
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ОМАктёр дубляжа
Олег
Мокшанцев
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гаспарова
- ЛДАктриса дубляжа
Лариса
Данилина
- Актёр дубляжа
Игорь
Ясулович
- УАХудожник
Уэйн
А. Финкелман
- МГОператор
Марчелло
Гатти
- ЛЛКомпозитор
Лелио
Луттацци