Фильм Блеф (1976)

Знаменитая итальянская комедия с Адриано Челентано о двух аферистах, которые решают обмануть бывшую партнершу одного из них. Ревущие 20-е годы прошлого века. Сидящего в тюрьме мошенника Филиппа Бэнга за беспорядки переводят под более строгий надзор, но это всего лишь часть его плана побега. Ускользнуть Бэнгу все же не удается: всему виной молодой итальянец Феликс, который бежит вместо него. Этим крайне недовольна Белль Дюк — руководительница мафии и бывшая жена Бэнга. Именно она организовала его неудавшийся побег, а теперь поручает провинившемуся Феликсу все исправить. Правда, сам Бэнг возвращаться к ней не намерен, ведь он знает, что Белль хочет свести с ним счеты. Вместо этого он предлагает Феликсу сотрудничество. К чему это приведет, узнаете, когда будете смотреть фильм 1976 года «Блеф» в хорошем качестве на Wink онлайн.

