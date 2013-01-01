Благородный грабитель (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Франция, XVI век. Став жертвой несправедливости, потеряв состояние и любимую жену, Михаэль Кольхаас собирает армию и предает страну огню и мечу, чтобы отомстить обидчикам и восстановить свои попранные права.



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