7.02013, Michael Kohlhaas
Драмы, Исторические116 мин16+
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Благородный грабитель (фильм, 2013) смотреть онлайн
Сюжет
Франция, XVI век. Став жертвой несправедливости, потеряв состояние и любимую жену, Михаэль Кольхаас собирает армию и предает страну огню и мечу, чтобы отомстить обидчикам и восстановить свои попранные права.
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Информация
СтранаФранция, Германия
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- АдРежиссёр
Арно
де Пальер
- Актёр
Мадс
Миккельсен
- ММАктриса
Мелюсин
Маянс
- ДШАктриса
Дэльфин
Шийо
- ДКАктёр
Давид
Кросс
- Актёр
Бруно
Ганц
- ДЛАктёр
Дени
Лаван
- РДАктриса
Роксана
Дюран
- ПБАктёр
Пол
Бартел
- ДБАктёр
Давид
Беннент
- Актёр
Сванн
Арло
- АдСценарист
Арно
де Пальер
- СЛПродюсер
Серж
Лалу
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ОВАктриса дубляжа
Ольга
Вечерик
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- ЯАХудожник
Ян
Арло
- АдМонтажёр
Арно
де Пальер
- МВКомпозитор
Мартин
Вилер