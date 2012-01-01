Битва за свободу (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм описывает события Гражданской войны в Мексике, которая началась в 1926 году. В ходе этой войны правительство страны и местные католики выясняли, чья религия круче и чьи стволы длиннее.



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