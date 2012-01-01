Битва за свободу
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Битва за свободу

Битва за свободу (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, For Greater Glory: The True Story of Cristiada
Драмы, Исторические139 мин18+

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Сюжет

Фильм описывает события Гражданской войны в Мексике, которая началась в 1926 году. В ходе этой войны правительство страны и местные католики выясняли, чья религия круче и чьи стволы длиннее.

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Информация

Страна
Мексика
Качество
SD
Жанры
Военные, Исторические, Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb