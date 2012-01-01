Битва за свободу (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, For Greater Glory: The True Story of Cristiada
Драмы, Исторические139 мин18+
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Сюжет
Фильм описывает события Гражданской войны в Мексике, которая началась в 1926 году. В ходе этой войны правительство страны и местные католики выясняли, чья религия круче и чьи стволы длиннее.
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Информация
СтранаМексика
КачествоSD
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ДРРежиссёр
Дин
Райт
- Актёр
Энди
Гарсиа
- Актёр
Оскар
Айзек
- Актриса
Каталина
Сандино Морено
- Актёр
Сантьяго
Кабрера
- Актриса
Ева
Лонгория
- ПОАктёр
Питер
О’Тул
- НКАктёр
Нестор
Карбонелл
- АААктёр
Адриан
Алонсо
- РБАктёр
Рубен
Бладес
- ЭВАктёр
Эдуардо
Верастеги
- МЭХудожница
Мария
Эстела Фернандес
- РФМонтажёр
Ричард
Фрэнсис-Брюс
- МДМонтажёр
Майк
Джексон
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер