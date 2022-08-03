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Битлджюс

Битлджюс (фильм, 1988) смотреть онлайн

1988, Beetle Juice
Фэнтези, Комедия88 мин18+

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О фильме

Что сделает пара непрофессиональных привидений, когда их добрую Новую Англию наводнят снобы из Нью-Йорка? Они наймут частного «био-экзорциста», чтобы изгнать пришельцев. И результат превзойдет все ожидания!

Страна
США
Жанр
Комедия, Фэнтези
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Битлджюс»