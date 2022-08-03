Битлджюс (фильм, 1988) смотреть онлайн
1988, Beetle Juice
Фэнтези, Комедия88 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Тим
Бёртон
- Актёр
Алек
Болдуин
- Актриса
Джина
Дэвис
- Актёр
Майкл
Китон
- ВРАктриса
Вайнона
Райдер
- ДДАктёр
Джеффри
Джонс
- Актриса
Кэтрин
О’Хара
- ЭМАктриса
Энни
Макэнро
- МПАктёр
Морис
Пейдж
- ХСАктёр
Хьюго
Стэнджер
- РМАктриса
Рэйчел
Миттелман
- УССценарист
Уоррен
Скаарен
- ЛУСценарист
Ларри
Уилсон
- ЛУПродюсер
Ларри
Уилсон
- ЭЭПродюсер
Эрик
Энджелсон
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ТДХудожник
Том
Даффилд
- ЭДХудожница
Эджи
Джерард Роджерс
- ТЭОператор
Томас
Э. Экермен
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман