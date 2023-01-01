Битлджюс
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Битлджюс

Битлджюс (фильм, 1988) смотреть онлайн

9.21988, Beetle Juice
Фэнтези, Комедия88 мин12+

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О фильме

«Битлджюс» — это черная фэнтези-комедия культового режиссера Тима Бертона, заслужившая «Оскар» в категории «Лучший грим». Фильм 1988 года снят в фирменном стиле гениального визионера — с эксцентричными персонажами, элементами сюрреализма и готики.

Молодая супружеская пара Адам и Барбара Мейтленд хочет завести детей и для этого отправляется в отпуск, но оба погибают в автокатастрофе. Они становятся призраками, запертыми в собственном доме, где уже появились новые жильцы, намеренные все тут переделать под свой вкус. Недовольные Мейтленды обращаются к биоэкзорцисту Битлджюсу, чтобы тот изгнал людей. Это неприятное существо с заплесневелой зеленоватой кожей и лохматой головой, которое отпускает грубые шутки и беззастенчиво лапает женщин, из-за чего регулярно получает по своему некрасивому лицу. Все в образе персонажа кричит о том, что обращаться к его услугам не стоит. Но Мейтленды не слушают голос разума, и с появлением в их доме Битлджюса начинается хаос и кавардак.

Саркастичное веселье «Битлджюса» придется по душе не только поклонникам Бертона, но и всем, кто ценит в кино авторский подход, сумасшедшинку и загробную эстетику.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Фэнтези
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Битлджюс»