Битлджюс (фильм, 1988) смотреть онлайн

«Битлджюс» — это черная фэнтези-комедия культового режиссера Тима Бертона, заслужившая «Оскар» в категории «Лучший грим». Фильм 1988 года снят в фирменном стиле гениального визионера — с эксцентричными персонажами, элементами сюрреализма и готики.



Молодая супружеская пара Адам и Барбара Мейтленд хочет завести детей и для этого отправляется в отпуск, но оба погибают в автокатастрофе. Они становятся призраками, запертыми в собственном доме, где уже появились новые жильцы, намеренные все тут переделать под свой вкус. Недовольные Мейтленды обращаются к биоэкзорцисту Битлджюсу, чтобы тот изгнал людей. Это неприятное существо с заплесневелой зеленоватой кожей и лохматой головой, которое отпускает грубые шутки и беззастенчиво лапает женщин, из-за чего регулярно получает по своему некрасивому лицу. Все в образе персонажа кричит о том, что обращаться к его услугам не стоит. Но Мейтленды не слушают голос разума, и с появлением в их доме Битлджюса начинается хаос и кавардак.



Саркастичное веселье «Битлджюса» придется по душе не только поклонникам Бертона, но и всем, кто ценит в кино авторский подход, сумасшедшинку и загробную эстетику.



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