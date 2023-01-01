Битлджюс (фильм, 1988) смотреть онлайн
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О фильме
«Битлджюс» — это черная фэнтези-комедия культового режиссера Тима Бертона, заслужившая «Оскар» в категории «Лучший грим». Фильм 1988 года снят в фирменном стиле гениального визионера — с эксцентричными персонажами, элементами сюрреализма и готики.
Молодая супружеская пара Адам и Барбара Мейтленд хочет завести детей и для этого отправляется в отпуск, но оба погибают в автокатастрофе. Они становятся призраками, запертыми в собственном доме, где уже появились новые жильцы, намеренные все тут переделать под свой вкус. Недовольные Мейтленды обращаются к биоэкзорцисту Битлджюсу, чтобы тот изгнал людей. Это неприятное существо с заплесневелой зеленоватой кожей и лохматой головой, которое отпускает грубые шутки и беззастенчиво лапает женщин, из-за чего регулярно получает по своему некрасивому лицу. Все в образе персонажа кричит о том, что обращаться к его услугам не стоит. Но Мейтленды не слушают голос разума, и с появлением в их доме Битлджюса начинается хаос и кавардак.
Саркастичное веселье «Битлджюса» придется по душе не только поклонникам Бертона, но и всем, кто ценит в кино авторский подход, сумасшедшинку и загробную эстетику.
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Рейтинг
- Режиссёр
Тим
Бёртон
- Актёр
Алек
Болдуин
- Актриса
Джина
Дэвис
- Актёр
Майкл
Китон
- ВРАктриса
Вайнона
Райдер
- ДДАктёр
Джеффри
Джонс
- Актриса
Кэтрин
О’Хара
- ЭМАктриса
Энни
Макэнро
- МПАктёр
Морис
Пейдж
- ХСАктёр
Хьюго
Стэнджер
- РМАктриса
Рэйчел
Миттелман
- УССценарист
Уоррен
Скаарен
- ЛУСценарист
Ларри
Уилсон
- ЛУПродюсер
Ларри
Уилсон
- ЭЭПродюсер
Эрик
Энджелсон
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ТДХудожник
Том
Даффилд
- ЭДХудожница
Эджи
Джерард Роджерс
- ТЭОператор
Томас
Э. Экермен
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман