Беззаботная (фильм, 2008) смотреть онлайн
7.72008, Happy-Go-Lucky
Драма, Мелодрама113 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Тридцатилетняя Поппи живет на скромную зарплату учительницы младших классов и делит квартиру с соседкой, что не мешает ей чувствовать себя самым счастливым человеком на свете. Она веселится как ребенок, танцует и радуется каждому дню, и однажды ее оптимизм вознаграждается большой удачей.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Майк
Ли
- Актриса
Салли
Хокинс
- Актёр
Эллиот
Кауэн
- Актриса
Алексис
Зегерман
- Актриса
Андреа
Райзборо
- Актриса
Шинед
Мэтьюз
- КОАктриса
Кейт
О’Флинн
- СНАктриса
Сара
Нилс
- Актёр
Эдди
Марсан
- ДКАктёр
Джозеф
Клоска
- СЛАктриса
Сильвестра
Ле Тузель
- Сценарист
Майк
Ли
- Продюсер
Саймон
Ченнинг-Вильямс
- ГИПродюсер
Гэйл
Иган
- ДШХудожник
Дэнис
Шнегг
- ЖДХудожница
Жаклин
Дюрран
- МДХудожница
Мишель
Дэй
- ДКМонтажёр
Джим
Кларк
- ДПОператор
Дик
Поуп
- ГЕКомпозитор
Гари
Ершон