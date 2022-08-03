Беззаботная
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Беззаботная

Беззаботная (фильм, 2008) смотреть онлайн

7.72008, Happy-Go-Lucky
Драма, Мелодрама113 мин18+

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О фильме

Тридцатилетняя Поппи живет на скромную зарплату учительницы младших классов и делит квартиру с соседкой, что не мешает ей чувствовать себя самым счастливым человеком на свете. Она веселится как ребенок, танцует и радуется каждому дню, и однажды ее оптимизм вознаграждается большой удачей.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Беззаботная»