Беззаботная (фильм, 2008) смотреть онлайн

Тридцатилетняя Поппи живет на скромную зарплату учительницы младших классов и делит квартиру с соседкой, что не мешает ей чувствовать себя самым счастливым человеком на свете. Она веселится как ребенок, танцует и радуется каждому дню, и однажды ее оптимизм вознаграждается большой удачей.

