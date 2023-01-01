Безумный Макс 2: Воин дороги (фильм, 1981) смотреть онлайн
9.11981, Mad Max 2
Фантастика91 мин18+
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Сюжет
Страшный энергетический кризис парализовал города. Одинокий водитель Макс бороздит пустоши далекой Австралии в поисках горючего и находит поселение, превращенное в укрепленный лагерь. Однажды на лагерь нападают враги, свирепые панки и байкеры под предводительством некоего Гумунгуса, сади�ста и душегуба. И тогда Макс вступает в схватку…
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Информация
СтранаАвстралия
КачествоSD
ЖанрыФантастика
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Джордж
Миллер
- Актёр
Мэл
Гибсон
- БСАктёр
Брюс
Спенс
- МПАктёр
Майкл
Престон
- МФАктёр
Макс
Фиппс
- ВУАктёр
Вернон
Уэллс
- КНАктёр
Кьелль
Нильссон
- ЭМАктёр
Эмиль
Минти
- ВХАктриса
Вирджиния
Хей
- УЗАктёр
Уильям
Заппа
- АУАктриса
Арки
Уайтели
- Сценарист
Джордж
Миллер
- ТХСценарист
Терри
Хейз
- БХСценарист
Брайан
Ханнант
- БКСценарист
Байрон
Кеннеди
- БКПродюсер
Байрон
Кеннеди
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Матвеев
- Актёр дубляжа
Владимир
Конкин
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Колесников
- ИПАктёр дубляжа
Игорь
Письменный
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- Г«Художник
Грэм
«Грэйс» Уолкер
- НМХудожница
Норма
Морисо
- ДСМонтажёр
Дэвид
Стивен
- ТУМонтажёр
Тим
Уэллберн
- ДСОператор
Дин
Семлер
- БМКомпозитор
Брайан
Мэй