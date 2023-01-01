Безумный Макс 2: Воин дороги
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Безумный Макс 2: Воин дороги

Безумный Макс 2: Воин дороги (фильм, 1981) смотреть онлайн

9.11981, Mad Max 2
Фантастика91 мин18+

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Сюжет

Страшный энергетический кризис парализовал города. Одинокий водитель Макс бороздит пустоши далекой Австралии в поисках горючего и находит поселение, превращенное в укрепленный лагерь. Однажды на лагерь нападают враги, свирепые панки и байкеры под предводительством некоего Гумунгуса, садиста и душегуба. И тогда Макс вступает в схватку…

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Информация

Страна
Австралия
Качество
SD
Жанры
Фантастика

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Безумный Макс 2: Воин дороги»

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