Безумный Макс 2: Воин дороги (фильм, 1981) смотреть онлайн

Сюжет

Страшный энергетический кризис парализовал города. Одинокий водитель Макс бороздит пустоши далекой Австралии в поисках горючего и находит поселение, превращенное в укрепленный лагерь. Однажды на лагерь нападают враги, свирепые панки и байкеры под предводительством некоего Гумунгуса, сади�ста и душегуба. И тогда Макс вступает в схватку…





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