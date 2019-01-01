Безбашенная пуля (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Адвокат Хэнк Кормак знает, что правосудие торжествует далеко не всегда, и потому создает собственную команду борцов с влиятельными преступниками. Когда один из клиентов Хэнка, молодой профессор Нолан Куорай, становится жертвой местного авторитета, Кормак вводит его в свою банду мстителей.



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