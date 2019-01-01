Безбашенная пуля (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.52019, Hollow Point
Боевики85 мин18+
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Сюжет
Адвокат Хэнк Кормак знает, что правосудие торжествует далеко не всегда, и потому создает собственную команду борцов с влиятельными преступниками. Когда один из клиентов Хэнка, молодой профессор Нолан Куорай, становится жертвой местного авторитета, Кормак вводит его в свою банду мстителей.
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ДДРежиссёр
Дэниэл
Дзирилли
- Актёр
Люк
Госс
- ДДАктёр
Дилан
Джей
- Актриса
Жужу
Чан
- МПАктёр
Майкл
Паре
- Актёр
Джей
Мор
- РГАктёр
Роджер
Гуэнвёр Смит
- Актёр
Билл
Дьюк
- КФАктёр
Кирк
Фокс
- ДДАктёр
Джей
Джанноне
- ЭХАктёр
Энтони
Халл
- ДДСценарист
Дэниэл
Дзирилли
- ДДПродюсер
Дилан
Джей
- АНПродюсер
Адель
Нур
- АППродюсер
Амели
Пимон
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- АУХудожница
Александра
Уизнер
- ККОператор
Кармен
Кабана