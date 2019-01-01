Безбашенная пуля
Wink
Фильмы
Безбашенная пуля

Безбашенная пуля (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.52019, Hollow Point
Боевики85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Адвокат Хэнк Кормак знает, что правосудие торжествует далеко не всегда, и потому создает собственную команду борцов с влиятельными преступниками. Когда один из клиентов Хэнка, молодой профессор Нолан Куорай, становится жертвой местного авторитета, Кормак вводит его в свою банду мстителей.

Безбашенная пуля смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Безбашенная пуля»

Всё