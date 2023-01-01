Без обид (фильм, 2023) смотреть онлайн
2023, No Hard Feelings
Комедии, Мелодрамы18+
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Сюжет
Мэдди 32 года, она всю жизнь прожила в Монтоке — курортном местечке недалеко от Нью-Йорка. Богачи скупают тут недвижимость, налоги постоянно растут, а девушка пытается сохранить доставшийся в наследство от матери дом, поэтому оказывается по уши в долгах. Лишившись автомобиля и возможности таксовать, она в обмен на машину решает помочь богатеньким родителям, которые волнуются, что их 19-летнему сыну скоро в колледж, а он всё никак не вылезет из своей раковины. Задача Мэдди — лишить парня девственности, но сделать это оказывается не так-то просто.
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Информация
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Джин
Ступницки
- ЭМАктёр
Эбон
Мосс-Бакрак
- Актриса
Дженнифер
Лоуренс
- ХМАктёр
Хасан
Минхадж
- КМАктёр
Кайл
Муни
- ЭБАктёр
Эндрю
Барт Фельдман
- ЛБАктриса
Лаура
Бенанти
- НМАктриса
Натали
Моралес
- Актёр
Мэттью
Бродерик
- СМАктёр
Скотт
Макартур
- ДФСценарист
Джон
Филлипс
- ДССценарист
Джин
Ступницки
- Продюсер
Дженнифер
Лоуренс
- НОПродюсер
Наоми
Оденкёрк
- ЖЧПродюсер
Жюстин
Чьяррокки
- КСХудожница
Кэрри
Стюарт
- КЛХудожница
Кирстон
Ли Манн
- БУМонтажёр
Брент
Уайт
- ДУКомпозитор
Джессика
Уайсс
- Композитор
Майкл
Дэнна