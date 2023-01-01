Без обид (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Мэдди 32 года, она всю жизнь прожила в Монтоке — курортном местечке недалеко от Нью-Йорка. Богачи скупают тут недвижимость, налоги постоянно растут, а девушка пытается сохранить доставшийся в наследство от матери дом, поэтому оказывается по уши в долгах. Лишившись автомобиля и возможности таксовать, она в обмен на машину решает помочь богатеньким родителям, которые волнуются, что их 19-летнему сыну скоро в колледж, а он всё никак не вылезет из своей раковины. Задача Мэдди — лишить парня девственности, но сделать это оказывается не так-то просто.



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