Бессмертная гвардия 2 (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, The Old Guard 2
Фэнтези, Боевик18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Энди и её команда бессмертных воинов продолжают защищать человечество. На этот раз им предстоит противостоять могущественному противнику, который угрожает самому существованию Старой Гвардии.
Бессмертная гвардия 2 смотреть онлайн в хорошем к�ачестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Фэнтези, Триллер
Рейтинг
- ВМРежиссёр
Виктория
Махони
- Актёр
Генри
Голдинг
- Актёр
Чиветель
Эджиофор
- ЛМАктёр
Лука
Маринелли
- ССАктёр
Славко
Собин
- ВНАктриса
Вероника
Нго
- МКАктёр
Марван
Кензари
- КЛАктриса
Кики
Лэйн
- Актриса
Шарлиз
Терон
- Актриса
Ума
Турман
- Актёр
Маттиас
Шонартс
- ГРСценарист
Грег
Рука
- СУСценарист
Сара
Уолкер
- Продюсер
Дэна
Голдберг
- Продюсер
А.Дж.
Дикс
- Продюсер
Дэвид
Эллисон
- АСХудожник
Андреа
Симонетти
- МЕХудожница
Мэри
Е. Вогт
- ПМХудожник
Паки
Медури
- МАКомпозитор
Макс
Арудж