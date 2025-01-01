Бессмертная гвардия 2
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Бессмертная гвардия 2

Бессмертная гвардия 2 (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, The Old Guard 2
Фэнтези, Боевик18+

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О фильме

Энди и её команда бессмертных воинов продолжают защищать человечество. На этот раз им предстоит противостоять могущественному противнику, который угрожает самому существованию Старой Гвардии.

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Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези, Триллер

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Актёры и съёмочная группа фильма «Бессмертная гвардия 2»