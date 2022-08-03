Гвен пошла в музей вместе с Беном и дядей Максом. Бену стало скучно, и он пошeл в город, где встретил галактических преступников. Они хотели вещество под названием Безимтий. Бен превратился в Силача и пытался победить их, но у него не вышло. Хорошо, что на помощь пришла галактическая полиция.

