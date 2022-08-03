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Бен 10. Нашествие грибов

Бен 10. Нашествие грибов (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Ben 10
Мультфильм, Приключения22 мин12+

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О фильме

Бен и Гвен близнецы, поэтому у них день рождения в один и тот же день. Они ни как не могут определиться, кто родился раньше. На дороге дядя Макс увидел мальчика, который потерял сознание. Дядя Макс решил остановиться в лагере по дороге.

Страна
США
Жанр
Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бен 10. Нашествие грибов»