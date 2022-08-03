Бен и Гвен близнецы, поэтому у них день рождения в один и тот же день. Они ни как не могут определиться, кто родился раньше. На дороге дядя Макс увидел мальчика, который потерял сознание. Дядя Макс решил остановиться в лагере по дороге.

