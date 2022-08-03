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Бен 10. Гостья из космоса

Бен 10. Гостья из космоса (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Ben 10
Мультфильм, Приключения21 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Инопланетянка, получившая задание раздобыть часы Омнитрикс, появляется далеко на севере, напугав своим видом катающихся на снегоходах людей.

Страна
США
Жанр
Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бен 10. Гостья из космоса»