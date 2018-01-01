Wink
Белый шум 2: Сияние
Актёры и съёмочная группа фильма «Белый шум 2: Сияние»

Режиссёры

Патрик Люссье

Patrick Lussier
Режиссёр

Актёры

Нэйтан Филлион

Nathan Fillion
АктёрAbe Dale
Кэти Сакхофф

Katee Sackhoff
АктрисаSherry Clarke
Крэйг Фэйрбрасс

Craig Fairbrass
АктёрHenry Caine
Адриан Холмс

Adrian Holmes
АктёрMarty Bloom
Кендалл Кросс

Kendall Cross
АктрисаRebecca Dale
Терил Ротери

Teryl Rothery
АктрисаJulia Caine
Уильям Макдональд

William MacDonald
АктёрDr. Karras
Джошуа Дж. Баллард

Joshua J. Ballard
АктёрDanny Dale (в титрах: Josh Ballard)
Дэвид Милчард

David Milchard
АктёрKurt
Теган Мосс

Tegan Moss
АктрисаLiz

Продюсеры

Шон Уильямсон

Shawn Williamson
Продюсер
Пол Брукс

Paul Brooks
Продюсер
Стефен Хеджис

Stephen Hegyes
Продюсер
Скотт Нимайер

Scott Niemeyer
Продюсер

Актёры дубляжа

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Константин Карасик

Актёр дубляжа
Сергей Балабанов

Актёр дубляжа
Мария Овчинникова

Актриса дубляжа

Художники

Майя Мани

Maya Mani
Художница
Шэйн Виё

Shane Vieau
Художник

Монтажёры

Том Элкинс

Tom Elkins
Монтажёр
Патрик Люссье

Patrick Lussier
Монтажёр

Операторы

Брайан Пирсон

Brian Pearson
Оператор