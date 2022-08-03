Белый дворец
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Белый дворец

Белый дворец (фильм, 1990) смотреть онлайн

1990, White Palace
Драма, Мелодрама98 мин18+

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О фильме

Рекламщик Макс Бэрон тяжело переживает смерть своей молодой жены. Случайное знакомство с энергичной официанткой Норой Бейкер заставит его выйти из долгого траура. Между героями вспыхнет обжигающая страсть, которой неведомы ни классовые различия, ни разница в возрасте. Максу 27, Норе 43.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белый дворец»