Белый дворец (фильм, 1990) смотреть онлайн
1990, White Palace
Драма, Мелодрама98 мин18+
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О фильме
Рекламщик Макс Бэрон тяжело переживает смерть своей молодой жены. Случайное знакомство с энергичной официанткой Норой Бейкер заставит его выйти из долгого траура. Между героями вспыхнет обжигающая страсть, которой неведомы ни классовые различия, ни разница в возрасте. Максу 27, Норе 43.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ЛМРежиссёр
Луис
Мандоки
- Актриса
Сьюзен
Сарандон
- ДСАктёр
Джеймс
Спэйдер
- ДААктёр
Джейсон
Александер
- Актриса
Кэти
Бейтс
- АБАктриса
Айлин
Бреннан
- СХАктёр
Стивен
Хилл
- РШАктриса
Рэйчел
Шагалл
- КПАктёр
Кори
Паркер
- РТАктриса
Рене
Тейлор
- ДПАктёр
Джонатан
Пеннер
- Сценарист
Тед
Тэлли
- ЭССценарист
Элвин
Сарджент
- ГССценарист
Гленн
Саван
- ГДПродюсер
Гриффин
Данн
- ЭРПродюсер
Эми
Робинсон
- МРПродюсер
Марк
Розенберг
- ЛФХудожница
Лиза
Фишер
- КЛМонтажёр
Кэрол
Литтлтон
- ЛКОператор
Лайош
Кольтаи
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон