Белый дворец (фильм, 1990) смотреть онлайн

Рекламщик Макс Бэрон тяжело переживает смерть своей молодой жены. Случайное знакомство с энергичной официанткой Норой Бейкер заставит его выйти из долгого траура. Между героями вспыхнет обжигающая страсть, которой неведомы ни классовые различия, ни разница в возрасте. Максу 27, Норе 43.

