Молодой парень приезжает в Петербург на концерт и пропадает. На его поиски из Москвы отправляется частный детектив Игорь. В ходе расследования он встречается с разными людьми, перед ним возникает современная гнетущая атмосфера города, в котором он сам жил много лет назад...

