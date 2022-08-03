Белая белая ночь (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Белая белая ночь
Драма117 мин18+
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О фильме
Молодой парень приезжает в Петербург на концерт и пропадает. На его поиски из Москвы отправляется частный детектив Игорь. В ходе расследования он встречается с разными людьми, перед ним возникает современная гнетущая атмосфера города, в котором он сам жил много лет назад...
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- РСРежиссёр
Рамиль
Салахутдинов
- АЦАктёр
Артем
Цыпин
- Актёр
Сергей
Барковский
- ИОАктриса
Ирина
Обрезкова
- ДВАктёр
Дмитрий
Воробьев
- АЕАктриса
Алла
Еминцева
- ЮОАктёр
Юрий
Орлов
- ТТАктриса
Татьяна
Тарасова
- ЛТАктриса
Любовь
Тищенко
- СОАктриса
Светлана
Обидина
- ПКАктёр
Петр
Касатьев
- ЕДСценарист
Елена
Долгопят
- РССценарист
Рамиль
Салахутдинов
- ВИПродюсер
Виктор
Извеков
- АКОператор
Александр
Кузнецов
- НБКомпозитор
Николай
Бичан