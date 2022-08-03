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Белая белая ночь

Белая белая ночь (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Белая белая ночь
Драма117 мин18+

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О фильме

Молодой парень приезжает в Петербург на концерт и пропадает. На его поиски из Москвы отправляется частный детектив Игорь. В ходе расследования он встречается с разными людьми, перед ним возникает современная гнетущая атмосфера города, в котором он сам жил много лет назад...

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белая белая ночь»