Беги (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Беги
Боевики86 мин18+
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Сюжет
В нью-йоркской школе появляется таинственный ученик по имени Дэниэл. Он виртуозно владеет паркуром и сразу находит себе друзей по интересам, с которыми он может «летать» над городом, пока тот спит. Среди новых друзей прекрасная Эмили, которая безоглядно влюбляется в новичка. Но откуда приехал Дэниэл? Кто он такой? Где он жил раньше? Ведь у него полно секретов, которые он не доверяет своим друзьям. Но тайны прошлого не дремлют и Дэниэлу придeтся бороться не только за свою жизнь, но и за жизнь своих новых друзей.
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Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.6 IMDb
- СБРежиссёр
Симоне
Бартезаги
- Актёр
Уильям
Моусли
- АПАктёр
Адриан
Пасдар
- Актриса
Келси
Эсбиль
- ЭБАктёр
Эдоардо
Баллерини
- ЭРАктёр
Эрик
Робертс
- ССАктёр
Сол
Стайн
- ДФАктёр
Джон
Фреда
- ДГАктёр
Джереми
Галлант
- КЭАктёр
Крис
Эйверс
- СБСценарист
Симоне
Бартезаги
- ДМСценарист
Джозеф
Майкл Лагана
- ИРПродюсер
Исен
Роббинс
- АШПродюсер
Айми
Шуф
- АШАктёр дубляжа
Алексей
Шадхин
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- АБАктёр дубляжа
Александр
Белый
- УХХудожник
Уильям
Хэтч Кросби
- СЧОператор
Сэм
Чейз
- ТАКомпозитор
Три
Адамс