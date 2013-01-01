Беги (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

В нью-йоркской школе появляется таинственный ученик по имени Дэниэл. Он виртуозно владеет паркуром и сразу находит себе друзей по интересам, с которыми он может «летать» над городом, пока тот спит. Среди новых друзей прекрасная Эмили, которая безоглядно влюбляется в новичка. Но откуда приехал Дэниэл? Кто он такой? Где он жил раньше? Ведь у него полно секретов, которые он не доверяет своим друзьям. Но тайны прошлого не дремлют и Дэниэлу придeтся бороться не только за свою жизнь, но и за жизнь своих новых друзей.



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