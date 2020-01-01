Беги, прячься, бей
Wink
Фильмы
Беги, прячься, бей
8.12020, Run Hide Fight
Боевики, Триллеры104 мин16+

Беги, прячься, бей (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Семнадцатилетняя Зоуи тяжело переживает смерть матери, и это сильно осложняет ее отношения с отцом — бывшим военным, ставшим охотником. Однако когда школьный аутсайдер и его жестокие соратники решают взять учеников в заложники, именно боевые навыки, полученные от отца, помогают Зоуи дать отпор юным террористам и спасти подростков.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.3 IMDb