Беги, прячься, бей (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Семнадцатилетняя Зоуи тяжело переживает смерть матери, и это сильно осложняет ее отношения с отцом — бывшим военным, ставшим охотником. Однако когда школьный аутсайдер и его жестокие соратники реша�ют взять учеников в заложники, именно боевые навыки, полученные от отца, помогают Зоуи дать отпор юным террористам и спасти подростков.
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.3 IMDb