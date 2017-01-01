Беатрис на ужине (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Beatriz at Dinner
Драмы, Комедии77 мин18+
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Сюжет
Специалист по восточной медицине Беатрис по стечению обстоятельств остается на ужин у своей богатой клиентки. Так одухотворенная защитница прав животных, мечтающая о мировой гармонии, оказывается за одним столом с циничными дельцами без идеалов.
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Мигель
Артета
- Актриса
Сальма
Хайек
- Актёр
Джон
Литгоу
- Актриса
Конни
Бриттон
- Актёр
Джей
Дюпласс
- ЭЛАктриса
Эми
Ландекер
- Актриса
Хлоя
Севиньи
- Актёр
Дэвид
Уоршофски
- ДЭАктёр
Джон
Эрли
- ЭКАктёр
Энрике
Кастильо
- ССАктриса
Соледад
Ст. Хилейр
- Сценарист
Майк
Уайт
- ДИПродюсер
Дэвид
Инохоса
- ПКПродюсер
Памела
Коффлер
- Продюсер
Кристин
Вачон
- УГОператор
Уайатт
Гарфилд
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо