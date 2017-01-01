Беатрис на ужине
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Беатрис на ужине

Беатрис на ужине (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Beatriz at Dinner
Драмы, Комедии77 мин18+

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Сюжет

Специалист по восточной медицине Беатрис по стечению обстоятельств остается на ужин у своей богатой клиентки. Так одухотворенная защитница прав животных, мечтающая о мировой гармонии, оказывается за одним столом с циничными дельцами без идеалов.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.0 IMDb