Банши Инишерина (фильм, 2022) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Многолетняя дружба двух мужчин заканчивается, когда один из них внезапно перестает разговаривать с другим. Наполненное черным юмором драмеди «Банши Инишерина» — фильм о темных сторонах людей с дуэтом Колина Фаррелла и Брендана Глисона в главных ролях.
В 1923 году где-то в Ирландии, на маленьком островке Инишерин, живут фермер Подрик и музыкант Колм. После долгих лет крепкой дружбы Колм вдруг сообщает Подрику, что больше никогда не будет с ним общаться. Свое решение Колм объясняет лишь тем, что Подрик невыносимо скучный человек и оставшуюся жизнь гораздо лучше посвятить чему-то полезному, а не разговорам с ним. Когда Подрик отказывается прислушиваться к словам Колма, тот предупреждает: каждый раз, когда бывший друг попытается что-то ему сказать, он будет брать ножницы и отрезать себе по пальцу.
Что на самом деле сломало отношения Подрика и Колма, расскажут «Банши Инишерина» (2022), черная комедия Мартина Макдоны, получившую три «Золотых глобуса» и девять номинаций на «Оскар».
СтранаИрландия, Великобритания, США
ЖанрКомедия, Драма
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
