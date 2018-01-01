Банановый сплит
Wink
Фильмы
Банановый сплит
7.62018, Banana Split
Комедии80 мин18+

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Банановый сплит (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

В течение лета две тинейджерки становятся лучшими подругами, но есть одна проблема: одна из них встречается с бывшим парнем другой.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Банановый сплит»

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