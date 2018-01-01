Банановый сплит (фильм, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
В течение лета две тинейджерки становятся лучшими подругами, но есть одна проблема: одна из них встречается с бывшим парнем другой.
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Информация
Рейтинг
6.2 IMDb
- БКРежиссёр
Бенджамин
Касулке
- ХМАктриса
Ханна
Маркс
- Актриса
Лиана
Либерато
- ДСАктёр
Дилан
Спроус
- ЛСАктёр
Люк
Спенсер Робертс
- МКАктриса
Миган
Кимберли Смит
- ХРАктриса
Хейли
Рэмм
- Актриса
Джессика
Хехт
- ЭРАктриса
Эддисон
Рики
- ДБАктёр
Джейкоб
Баталон
- КГАктёр
Картер
Гилл
- ХМСценарист
Ханна
Маркс
- Продюсер
Джереми
Гарелик
- МЛПродюсер
Мики
Лидделл
- УФПродюсер
Уилл
Фелпс
- ССПродюсер
Сэм
Слэйтер
- ММХудожница
Мона
Мэй
- ЭХКомпозитор
Энни
Харт