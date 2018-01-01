Бамблби
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Бамблби (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.12018, Bumblebee
Фантастика, Боевик109 мин6+

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О фильме

«Бамблби» — это фантастический экшен вселенной «Трансформеры», в котором на фоне войны жестоких Десептиконов с мирными Автоботами разворачивается трогательная история дружбы.

В ходе сражения за Кибертрон сопротивление под командованием Оптимуса Прайма проигрывает и разбредается кто куда. Желтый робот Би-127 отправляется на Землю, где повреждает голосовой модуль и оказывается сначала на свалке, а потом, в полуразобранном состоянии, в гараже девушки Чарли. Чарли думает, что перед ней требующий серьезного ремонта «Фольксваген Жук», и хочет привести его в порядок, ведь именно о таком автомобиле она давно мечтала. Вскоре девушка поймет, что вместо машины для езды у нее появилась машина-друг.

«Бамблби» — фильм, в котором душевная сюжетная линия о дружбе человека и машины становится милым дополнением к эпичным схваткам трансформеров, а украшают это все культовые хиты 80-х и игра Хейли Стайнфелд и Джона Сины.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бамблби»