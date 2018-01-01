Бамблби (фильм, 2018) смотреть онлайн

«Бамблби» — это фантастический экшен вселенной «Трансформеры», в котором на фоне войны жестоких Десептиконов с мирными Автоботами разворачивается трогательная история дружбы.



В ходе сражения за Кибертрон сопротивление под командованием Оптимуса Прайма проигрывает и разбредается кто куда. Желтый робот Би-127 отправляется на Землю, где повреждает голосовой модуль и оказывается сначала на свалке, а потом, в полуразобранном состоянии, в гараже девушки Чарли. Чарли думает, что перед ней требующий серьезного ремонта «Фольксваген Жук», и хочет привести его в порядок, ведь именно о таком автомобиле она давно мечтала. Вскоре девушка поймет, что вместо машины для езды у нее появилась машина-друг.



«Бамблби» — фильм, в котором душевная сюжетная линия о дружбе человека и машины становится милым дополнением к эпичным схваткам трансформеров, а украшают это все культовые хиты 80-х и игра Хейли Стайнфелд и Джона Сины.



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