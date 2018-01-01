Бамблби (фильм, 2018) смотреть онлайн
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О фильме
«Бамблби» — это фантастический экшен вселенной «Трансформеры», в котором на фоне войны жестоких Десептиконов с мирными Автоботами разворачивается трогательная история дружбы.
В ходе сражения за Кибертрон сопротивление под командованием Оптимуса Прайма проигрывает и разбредается кто куда. Желтый робот Би-127 отправляется на Землю, где повреждает голосовой модуль и оказывается сначала на свалке, а потом, в полуразобранном состоянии, в гараже девушки Чарли. Чарли думает, что перед ней требующий серьезного ремонта «Фольксваген Жук», и хочет привести его в порядок, ведь именно о таком автомобиле она давно мечтала. Вскоре девушка поймет, что вместо машины для езды у нее появилась машина-друг.
«Бамблби» — фильм, в котором душевная сюжетная линия о дружбе человека и машины становится милым дополнением к эпичным схваткам трансформеров, а украшают это все культовые хиты 80-х и игра Хейли Стайнфелд и Джона Сины.
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СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
- ТНРежиссёр
Трэвис
Найт
- ДОАктёр
Дилан
О’Брайен
- Актриса
Хейли
Стайнфелд
- Актёр
Хорхе
Лендеборг мл.
- ДСАктёр
Джон
Сина
- ДЙАктёр
Джейсон
Йен Дракер
- ПААктриса
Памела
Адлон
- СШАктёр
Стивен
Шнайдер
- РХАктёр
Рикардо
Хойос
- ДОАктёр
Джон
Ортис
- ГТАктёр
Глинн
Тёрмен
- КХСценарист
Кристина
Ходсон
- СКСценарист
Сёдзи
Кавамори
- РАПродюсер
Рон
Амес
- Продюсер
Майкл
Бэй
- КБПродюсер
Крис
Бригэм
- ЭЧПродюсер
Эдвард
Чэн
- РБПродюсер
Ральф
Бртелле
- ЛГАктёр дубляжа
Леван
Горозия
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Бгавин
- ССАктёр дубляжа
Степан
Студилов
- РБХудожник
Ричард
Блум
- ДФХудожник
Джордан
Феррер
- ЭКХудожница
Энн
Калджиэн
- ПРМонтажёр
Пол
Рубелл
- ЭЧОператор
Энрике
Чедьяк
- ДМКомпозитор
Дарио
Марианелли