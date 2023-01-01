Багровый прилив
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Багровый прилив

Багровый прилив (фильм, 1995) смотреть онлайн

8.21995, Crimson Tide
Боевики, Военные111 мин18+

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Сюжет

Фрэнк Рэмси — умудренный опытом капитан атомной подводной лодки, которого подчиненные называют «первым после Бога». Однажды к экипажу присоединяется новый офицер — лейтенант Рон Хантер, готовый оспорить непререкаемый авторитет Фрэнка. Между мужчинами начинается ожесточенное противостояние.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Военные, Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Багровый прилив»

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