Багровый прилив (фильм, 1995) смотреть онлайн
8.21995, Crimson Tide
Боевики, Военные111 мин18+
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Сюжет
Фрэнк Рэмси — умудренный опытом капитан атомной подводной лодки, которого подчиненные называют «первым после Бога». Однажды к экипажу присоединяется новый офицер — лейтенант Рон Хантер, готовый оспорить непререкаемый авторитет Фрэнка. Между мужчинами начинается ожесточенное противостоя�ние.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Тони
Скотт
- Актёр
Дензел
Вашингтон
- Актёр
Джин
Хэкмен
- МКАктёр
Мэтт
Крэйвен
- ДДАктёр
Джордж
Дзундза
- Актёр
Вигго
Мортенсен
- Актёр
Джеймс
Гандольфини
- РКАктёр
Роки
Кэрролл
- ХГАктёр
Хайме
Гомес
- ММАктёр
Майкл
Милхоун
- СБАктёр
Скотт
Баркхолдер
- МШСценарист
Майкл
Шиффер
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- Продюсер
Лукас
Фостер
- ДСПродюсер
Дон
Симпсон
- ДДХудожник
Джеймс
Дж. Мураками
- Оператор
Дариуш
Вольски
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер