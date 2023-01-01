Багровый прилив (фильм, 1995) смотреть онлайн

Сюжет

Фрэнк Рэмси — умудренный опытом капитан атомной подводной лодки, которого подчиненные называют «первым после Бога». Однажды к экипажу присоединяется новый офицер — лейтенант Рон Хантер, готовый оспорить непререкаемый авторитет Фрэнка. Между мужчинами начинается ожесточенное противостоя�ние.



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