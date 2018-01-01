Багровая мята (фильм, 2018) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Беспощадная Дженнифер Гарнер мстит мафии за гибель своей семьи. Остросюжетный боевик от режиссера «Заложницы» и «13-ого района».
На глазах Райли Норт безжалостно убивают любимого мужа и десятилетнюю дочь. Сама женщина получает ранения, но выживает. Подкупленный судья осво�бождает убийц, которые оказываются членами крупного наркокартеля, а Райли направляют в психиатрическую клинику. Женщине удается выбраться из рук санитаров и пуститься в бега. В течение пяти лет она упорно занимается боевыми искусствами у лучших мастеров в Европе и Азии, а также грабит оружейные магазины. Получив все необходимые навыки, Райли возвращается в родной город, готовая отомстить убийцам своих близких.
Получится ли у Райли осуществить задуманное? Смотреть фильм «Багровая мята» онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
Багровая мята смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ПМРежиссёр
Пьер
Морель
- Актриса
Дженнифер
Гарнер
- Актёр
Джон
Галлахер мл.
- ДОАктёр
Джон
Ортис
- ХПАктёр
Хуан
Пабло Раба
- ЭИАктриса
Энни
Илонзе
- ДХАктёр
Джефф
Хефнер
- КФАктриса
Кэйли
Флеминг
- ЭШАктёр
Эдди
Шин
- ММАктёр
Метод
Мэн
- ТРАктёр
Тайсон
Риттер
- Продюсер
Гари
Лучези
- Продюсер
Том
Розенберг
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Кудрявец
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Гаврилов
- ЛМХудожница
Линдсей
МакКей
- ДЛОператор
Дэвид
Ланценберг
- СФКомпозитор
Саймон
Франглен