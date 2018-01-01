Багровая мята (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Беспощадная Дженнифер Гарнер мстит мафии за гибель своей семьи. Остросюжетный боевик от режиссера «Заложницы» и «13-ого района».



На глазах Райли Норт безжалостно убивают любимого мужа и десятилетнюю дочь. Сама женщина получает ранения, но выживает. Подкупленный судья осво�бождает убийц, которые оказываются членами крупного наркокартеля, а Райли направляют в психиатрическую клинику. Женщине удается выбраться из рук санитаров и пуститься в бега. В течение пяти лет она упорно занимается боевыми искусствами у лучших мастеров в Европе и Азии, а также грабит оружейные магазины. Получив все необходимые навыки, Райли возвращается в родной город, готовая отомстить убийцам своих близких.



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