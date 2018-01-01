Багровая мята
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Багровая мята

Багровая мята (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.92018, Peppermint
Боевики, Триллеры97 мин18+

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Сюжет

Беспощадная Дженнифер Гарнер мстит мафии за гибель своей семьи. Остросюжетный боевик от режиссера «Заложницы» и «13-ого района».

На глазах Райли Норт безжалостно убивают любимого мужа и десятилетнюю дочь. Сама женщина получает ранения, но выживает. Подкупленный судья освобождает убийц, которые оказываются членами крупного наркокартеля, а Райли направляют в психиатрическую клинику. Женщине удается выбраться из рук санитаров и пуститься в бега. В течение пяти лет она упорно занимается боевыми искусствами у лучших мастеров в Европе и Азии, а также грабит оружейные магазины. Получив все необходимые навыки, Райли возвращается в родной город, готовая отомстить убийцам своих близких.

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Информация

Страна
США, Гонконг
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Багровая мята»

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