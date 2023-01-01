Айрик (фильм, 1972) смотреть онлайн
Сюжет
Շինարար Հովսեփի տուն է գալիս գյուղում ապրող նրա հայրը, ով իր հետ բերել է իրենց նախապապերի նկարն ու մի կորած երգ, որ աշխարհում միայն ինքը գիտի։ Հովսեփի երեխաներից յուրաքանչյուրն ունի իր խնդիրները, և հայրը փորձում է օգնել իր երեխաներին՝ կյանքում գտնելու իրենց տեղը, բայց միաժամանակ հավատարիմ մնալ նախնիների ավանդույթներին ու սեփական սկզբունքներին։
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ФМАктёр
Фрунзик
Мкртчян
- АШАктёр
Азат
Шеренц
- ВВАктриса
Вардуи
Вардересян
- РКАктёр
Рачья
Костанян
- ХДАктёр
Х.
Даллакян
- АМАктёр
Ашот
Меликджанян
- ШТАктриса
Шаке
Тухманян
- СЧАктёр
Саркис
Чрчян
- АНАктёр
А.
Никогосян
- КСАктриса
Карина
Сукиасян
- ААСценарист
Агаси
Айвазян
- Актёр дубляжа
Армен
Джигарханян
- ВЩАктёр дубляжа
Василий
Щелоков
- ОМАктриса дубляжа
Ольга
Маркина
- СМАктёр дубляжа
Сергей
Малишевский
- РНАктёр дубляжа
Родион
Нахапетов
- МАХудожник
Михаил
Аракелян
- РАКомпозитор
Роберт
Амирханян