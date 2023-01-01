Айрик
Wink
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Айрик
1972, Айрик
Мелодрамы73 мин12+

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Айрик (фильм, 1972) смотреть онлайн

Сюжет

Շինարար Հովսեփի տուն է գալիս գյուղում ապրող նրա հայրը, ով իր հետ բերել է իրենց նախապապերի նկարն ու մի կորած երգ, որ աշխարհում միայն ինքը գիտի։ Հովսեփի երեխաներից յուրաքանչյուրն ունի իր խնդիրները, և հայրը փորձում է օգնել իր երեխաներին՝ կյանքում գտնելու իրենց տեղը, բայց միաժամանակ հավատարիմ մնալ նախնիների ավանդույթներին ու սեփական սկզբունքներին։

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Информация

Страна
Армения
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Айрик»

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