Автостоп (фильм, 1990) смотреть онлайн

Редкая картина Никиты Михалкова, созданная при поддержке Италии и Швейцарии в начале 90-х. Короткая зарисовка из жизни иностранца, которому довелось познать российские дороги и русский национальный характер, заставит улыбнуться любого зрителя. Убедиться в этом можно, если «Автостоп» (1991) смотреть онлайн в хорошем качестве.



Бывший гонщик Сандро получает от компании Fiat выгодное задание – испытать новую модель автомобиля, проехав через всю Европу и заснеженную Россию с ее знаменитыми «трудными дорогами». Все идет по плану, пока итальянец не соглашается подвести до роддома беременную попутчицу Настю, которая вот-вот родит, а потому не желает дожидаться автобуса. В погоню за героями пускается муж роженицы Саша, в итоге – Сандро приходится везти и его. Наблюдая за поведением колоритной пары, прагматичный итальянец начинает переосмыслять собственную жизнь. К чему это приведет, вы увидите, если будете смотреть онлайн в хорошем качестве фильм «Автостоп» (1991).

