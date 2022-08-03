Автостоп (фильм, 1990) смотреть онлайн
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О фильме
Редкая картина Никиты Михалкова, созданная при поддержке Италии и Швейцарии в начале 90-х. Короткая зарисовка из жизни иностранца, которому довелось познать российские дороги и русский национальный характер, заставит улыбнуться любого зрителя. Убедиться в этом можно, если «Автостоп» (1991) смотреть онлайн в хорошем качестве.
Бывший гонщик Сандро получает от компании Fiat выгодное задание – испытать новую модель автомобиля, проехав через всю Европу и заснеженную Россию с ее знаменитыми «трудными дорогами». Все идет по плану, пока итальянец не соглашается подвести до роддома беременную попутчицу Настю, которая вот-вот родит, а потому не желает дожидаться автобуса. В погоню за героями пускается муж роженицы Саша, в итоге – Сандро приходится везти и его. Наблюдая за поведением колоритной пары, прагматичный итальянец начинает переосмыслять собственную жизнь. К чему это приведет, вы увидите, если будете смотреть онлайн в хорошем качестве фильм «Автостоп» (1991).
Рейтинг
- Режиссёр
Никита
Михалков
- МВАктёр
Массимо
Вентурьелло
- Актриса
Нина
Русланова
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- ДБАктёр
Джорджо
Бьявати
- ЛСАктриса
Любовь
Соколова
- Актриса
Лариса
Удовиченко
- ВБАктриса
Вирджиния
Брайант
- АБАктриса
Алессандра
Баранска
- ДБАктёр
Джанни
Берсани
- ТДАктёр
Тоти
Д`Аурелио
- Сценарист
Никита
Михалков
- РИСценарист
Рустам
Ибрагимбеков
- РДПродюсер
Роберто
Джавиоли
- Продюсер
Никита
Михалков
- ФППродюсер
Франческо
Писторио
- ИГХудожница
Ирина
Гинно
- РСХудожница
Росселла
Сканагатта
- ФДОператор
Франко
Ди Джакомо
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев