Автобан
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Автобан (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.52015, Collide
Боевики, Триллеры94 мин18+

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Сюжет

Американский турист Кейси Штайн, путешествуя с подругой по Европе, оказывается втянутым в разборки между двумя враждующими мафиозными группировками. И с этого момента начинается смертельно опасная гонка на запредельной скорости по автобанам Германии.

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Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Автобан»

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