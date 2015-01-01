Автобан (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.52015, Collide
Боевики, Триллеры94 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Американский турист Кейси Штайн, путешествуя с подругой по Европе, оказывается втянутым в разборки между двумя враждующими мафиозными группировками. И с этого момента начинается смертельно опасная гонка на запредельной скорости по автобанам Германии.
Автобан смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания, Германия
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Криминал, Триллеры
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ЭКРежиссёр
Эрен
Криви
- Актёр
Николас
Холт
- Актриса
Фелисити
Джонс
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актёр
Бен
Кингсли
- МКАктёр
Марван
Кензари
- АЙАктёр
Александр
Йованович
- КРАктёр
Кристиан
Рубек
- ЭЙАктёр
Эрдал
Йильдиз
- КШАктёр
Клеменс
Шик
- ДПАктёр
Джонни
Пальмьеро
- ЭКСценарист
Эрен
Криви
- РАПродюсер
Рори
Аиткен
- ПЛАктёр дубляжа
Павел
Ли
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- ВПАктёр дубляжа
Владислав
Пупков
- ЕМАктёр дубляжа
Евгений
Малуха
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- КГМонтажёр
Крис
Гилл
- ЭУОператор
Эд
Уайлд
- ИЭКомпозитор
Илан
Эшкери