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Аватар: Легенда о Корре. Послание из прошлого

Аватар: Легенда о Корре. Послание из прошлого (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, The Legend of Korra
Мультфильм, Приключения22 мин6+

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О фильме

Действие сериала разворачивается примерно через 70 лет после победы аватара Аанга над Лордом Огня. Корра, уже овладевшая магией воды, земли и огня должна обучиться последнему элементу — магии воздуха. В этом ей может помочь только сын Аанга и Катары — Тензин.

Страна
Южная Корея, США, Япония
Жанр
Семейный, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Аватар: Легенда о Корре. Послание из прошлого»