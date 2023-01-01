Авария (фильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм «Авария» – американский дорожный триллер режиссера Джонатана Мостоу, вышедший на экраны в 1997 году. Тогда этот фильм стал одним из главных хитов видеопроката. Смотрите фильм «Авария» онлайн бесплатно и без регистрации.

По сюжету фильма Джеф (Курт Рассел) и Эми Тейлор (Кэтлин Куинлен) уже несколько лет счастливо живут в браке. В один из дней они переезжают на новое место, в собственный дом в Сан-Диего. По дороге Джеф понимает, что их машина неисправна, и вскоре она просто глохнет. Семья остается на пустынной дороге среди гор на Западе США.

Через какое-то время они видят спасение – по дороге проезжает фура и останавливается. Водитель грузовика Рэд (Дж.Т. Уолш) выходит из кабины и пытается помочь паре починить машину. Но результатов нет. И тогда Рэд предлагает им подвезти пару до ближайшего заправочного пункта с телефоном. Но Джеф не хочет оставлять свой пикап без присмотра, предлагая Эми отправиться в город и вызвать помощь. Так и происходит: жена уезжает на грузовике с Рэдом.

Через некоторое время Джеф чинит машину и самостоятельно добирается по города, где он по идее должен встретится со своей женой. Но…жену он там не находит. Она пропала, исчезла, и никто о ней ничего не знает. Джеф в отчаянии, он не знает, что с его супругой, и жива ли она до сих пор. И начинает поиски своей пропавшей жены.



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