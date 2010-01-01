Астрал (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Патрик Уилсон в мистическом триллере от режиссера «Пилы» и «Заклятия» Джеймса Вана. Первая часть франшизы и один из лучших хорроров второго десятилетия 21 века по версии Кинопоиска.



Джош и Рене переезжают вместе с детьми в новый загородный дом, где вскоре начинают происход�ить странные события: мебель ходит ходуном, а из детской комнаты доносятся жуткие звуки. Родители приходят в ужас, когда десятилетний сын Далтон впадает в кому. Когда становится понятно, что врачи в данном случае бессильны, пара решает обратиться за помощью к специалистам по паранормальным явлениям. Обследовав дом, парапсихологи приходят к заключению, что Далтон в бессознательном состоянии крепко связан с астральным миром, а духи зла постепенно овладевают его разумом и телом. Смогут ли медиумы изгнать демонов и спасти мальчика?



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