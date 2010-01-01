Астрал
Wink
Фильмы
Астрал

Астрал (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.82010, Insidious
Ужасы98 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Патрик Уилсон в мистическом триллере от режиссера «Пилы» и «Заклятия» Джеймса Вана. Первая часть франшизы и один из лучших хорроров второго десятилетия 21 века по версии Кинопоиска.

Джош и Рене переезжают вместе с детьми в новый загородный дом, где вскоре начинают происходить странные события: мебель ходит ходуном, а из детской комнаты доносятся жуткие звуки. Родители приходят в ужас, когда десятилетний сын Далтон впадает в кому. Когда становится понятно, что врачи в данном случае бессильны, пара решает обратиться за помощью к специалистам по паранормальным явлениям. Обследовав дом, парапсихологи приходят к заключению, что Далтон в бессознательном состоянии крепко связан с астральным миром, а духи зла постепенно овладевают его разумом и телом. Смогут ли медиумы изгнать демонов и спасти мальчика?

Не пропустите ленту от мастера коммерчески успешных хорроров Джеймса Вана — смотреть фильм «Астрал» онлайн и в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink!

Астрал смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Астрал»

Всё