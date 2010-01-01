Астрал (фильм, 2010) смотреть онлайн
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Сюжет
Патрик Уилсон в мистическом триллере от режиссера «Пилы» и «Заклятия» Джеймса Вана. Первая часть франшизы и один из лучших хорроров второго десятилетия 21 века по версии Кинопоиска.
Джош и Рене переезжают вместе с детьми в новый загородный дом, где вскоре начинают происход�ить странные события: мебель ходит ходуном, а из детской комнаты доносятся жуткие звуки. Родители приходят в ужас, когда десятилетний сын Далтон впадает в кому. Когда становится понятно, что врачи в данном случае бессильны, пара решает обратиться за помощью к специалистам по паранормальным явлениям. Обследовав дом, парапсихологи приходят к заключению, что Далтон в бессознательном состоянии крепко связан с астральным миром, а духи зла постепенно овладевают его разумом и телом. Смогут ли медиумы изгнать демонов и спасти мальчика?
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Джеймс
Ван
- Актёр
Патрик
Уилсон
- Актриса
Роуз
Бирн
- ТСАктёр
Тай
Симпкинс
- ЛШАктриса
Лин
Шэй
- Актёр
Ли
Уоннелл
- ЭСАктёр
Энгус
Сэмпсон
- Актриса
Барбара
Херши
- ЭЭАктёр
Эндрю
Эстор
- КТАктриса
Корбетт
Так
- ХТАктриса
Хезер
Токуини
- Сценарист
Ли
Уоннелл
- Продюсер
Джейсон
Блум
- Продюсер
Брайан
Кэвэна-Джонс
- ДРПродюсер
Джон
Р. Леонетти
- ОППродюсер
Орен
Пели
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Брайковская
- Актёр дубляжа
Андрей
Фединчик
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Антонова
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Саминин
- Монтажёр
Джеймс
Ван
- ДРОператор
Джон
Р. Леонетти
- ДБКомпозитор
Джозеф
Бишара