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Астрал 3 HD

Астрал 3 HD (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Insidious: Chapter 3
Ужасы93 мин18+

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О фильме

История о том, как одаренный экстрасенс Элис Рейнер неохотно соглашается использовать свои способности для установления связи с мертвыми, чтобы помочь девочке-подростку, которая стала мишенью для опасной сверхъестественной сущности.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Астрал 3 HD»