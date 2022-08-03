Астрал 3 HD (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Insidious: Chapter 3
Ужасы93 мин18+
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О фильме
История о том, как одаренный экстрасенс Элис Рейнер неохотно соглашается использовать свои способности для установления связи с мертвыми, чтобы помочь девочке-подростку, которая стала мишенью для опасной сверхъестественной сущности.
СтранаВеликобритания, США, Канада
ЖанрУжасы
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Ли
Уоннелл
- Актриса
Стефани
Скотт
- ЛШАктриса
Лин
Шэй
- Актёр
Дермот
Малруни
- ЭСАктёр
Энгус
Сэмпсон
- Актёр
Ли
Уоннелл
- ТБАктёр
Тейт
Берни
- МРАктёр
Майкл
Рид МакКей
- СКАктёр
Стив
Култер
- ХКАктриса
Хейли
Киёко
- КТАктриса
Корбетт
Так
- Сценарист
Ли
Уоннелл
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ОППродюсер
Орен
Пели
- Продюсер
Джеймс
Ван
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- БПОператор
Брайан
Пирсон
- ДБКомпозитор
Джозеф
Бишара