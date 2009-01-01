Астероид: Последние часы планеты (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Над Землей нависла угроза полного уничтожения! Гигантский астероид Кассандра приближается к нашей планете. Расчеты ученых ужасают — до катастрофы всего несколько часов! У людей не остается времени, чтобы что-то предпринять. Мир объят паникой — гибель человечества неизбежна!





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