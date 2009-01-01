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Астероид: Последние часы планеты

Астероид: Последние часы планеты (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Meteor
Фантастика176 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Над Землей нависла угроза полного уничтожения! Гигантский астероид Кассандра приближается к нашей планете. Расчеты ученых ужасают — до катастрофы всего несколько часов! У людей не остается времени, чтобы что-то предпринять. Мир объят паникой — гибель человечества неизбежна!

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Фантастика

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Астероид: Последние часы планеты»

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