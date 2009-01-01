Астероид: Последние часы планеты (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Meteor
Фантастика176 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Над Землей нависла угроза полного уничтожения! Гигантский астероид Кассандра приближается к нашей планете. Расчеты ученых ужасают — до катастрофы всего несколько часов! У людей не остается времени, чтобы что-то предпринять. Мир объят паникой — гибель человечества неизбежна!
Астероид: Последние часы планеты смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыФантастика
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ЭБРежиссёр
Эрни
Барбараш
- БКАктёр
Билли
Кэмпбелл
- МСАктриса
Марла
Соколофф
- Актёр
Кристофер
Ллойд
- МРАктёр
Майкл
Рукер
- СКАктёр
Стейси
Кич
- ДААктёр
Джейсон
Александер
- Актёр
Эрни
Хадсон
- ММАктриса
Мими
Майклс
- КААктёр
Кармен
Ардженциано
- ЭКАктриса
Эрин
Коттрелл
- СНСценарист
Стивен
Нивер
- РХПродюсер
Роберт
Холми мл.
- ЛЛПродюсер
Ларри
Левинсон
- ИУХудожник
Ивэн
Уотерс
- ТГМ�онтажёр
Тришиа
Горман
- ДСКомпозитор
Джонатан
Снайпс