Артур, ты король (фильм, 2024) смотреть онлайн
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Сюжет
2015 год, Коста-Рика. Во время Чемпионата мира по приключенческим гонкам (ARWS) капитан одной из команд Майкл Лайт принимает неверное решение, что приводит к очередному проигрышу. Оставшись без спонсоров, Майкл возвращается в родной Колорадо и пытается начать новую жизнь. Спустя три года он осознаёт, что не может уйти из спорта без победы. Он находит спонсоров, собирает команду и отправляется в Доминиканскую Республику, где будет проходить новый чемпионат. На одном из этапов Майклу становится жалко местного пса и он решает покормить его. Опытный спортсмен и подумать не мог, что собака вскоре последует за его командой и постоянно будет рядом на протяжении всей 700-километровой гонки по пересечённой местности.
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Информация
СтранаСША, Канада
ЖанрыСпорт, Приключения, Драмы
Рейтинг
- Режиссёр
Саймон
Селлан Джонс
- СЛАктёр
Симу
Лю
- АСАктёр
Али
Сулиман
- Актёр
Пол
Гилфойл
- РКАктёр
Роб
Коллинз
- ДРАктриса
Джульет
Райлэнс
- СВАктриса
Сиси
Валентина
- Актёр
Марк
Уолберг
- АИАктёр
Алани
Илонгве
- БГАктёр
Беар
Гриллс
- Актриса
Натали
Эммануэль
- МБСценарист
Майкл
Брандт
- Продюсер
Марк
Кантон
- Продюсер
Стивен
Левинсон
- Продюсер
Кортни
Соломон
- КРХудожница
Кэрол
Рэмси
- ЖМХудожница
Жизелль
Мадера
- ГРМонтажёр
Гари
Роач