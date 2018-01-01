Wink
Артур. Идеальный миллионер
Актёры и съёмочная группа фильма «Артур. Идеальный миллионер»

Режиссёры

Джейсон Уайнер

Jason Winer
Режиссёр

Актёры

Расселл Брэнд

Russell Brand
АктёрArthur
Хелен Миррен

Helen Mirren
АктрисаHobson
Грета Гервиг

Greta Gerwig
АктрисаNaomi
Дженнифер Гарнер

Jennifer Garner
АктрисаSusan
Джеральдин Джеймс

Geraldine James
АктрисаVivienne
Луис Гусман

Luis Guzmán
АктёрBitterman
Ник Нолти

Nick Nolte
АктёрBurt Johnson
Мерфи Гайер

Murphy Guyer
АктёрOfficer Kaplan
Хосе Рамон Росарио

José Ramón Rosario
АктёрEmployment Clerk

Сценаристы

Питер Бейнхэм

Peter Baynham
Сценарист

Продюсеры

Крис Бендер

Chris Bender
Продюсер
Ларри Брэзнер

Larry Brezner
Продюсер
Кевин МакКормик

Kevin McCormick
Продюсер
Майкл Тадросс

Michael Tadross
Продюсер

Монтажёры

Брент Уайт

Brent White
Монтажёр

Операторы

Ута Бризвитц

Uta Briesewitz
Оператор

Композиторы

Теодор Шапиро

Theodore Shapiro
Композитор