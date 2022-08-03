Артур и месть Урдалака (фильм, 2009) смотреть онлайн
9.22009, Arthur et la vengeance de Maltazard
Мультфильм, Приключения90 мин12+
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О фильме
Артур в восторге, потому что этой ночью заканчивается десятый лунный цикл, и он, наконец, сможет вернуться в страну минипутов, чтобы воссоединиться с Селенией. В деревне минипуты приготовили в его честь роскошный банкет, а маленькая принцесса облачилась в платье из лепестков роз. Но отец Артура именно в этот долгожданный день объявляет, что их каникулы у бабушки заканчиваются. Они уже собираются уезжать, как вдруг паук кладeт в ладонь Артуру рисунок, на котором написано слово S.O.S. Сомнений нет — Селении угрожает опасность!
СтранаФранция
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Люк
Бессон
- Актёр
Фредди
Хаймор
- Актриса
Селена
Гомес
- МФАктриса
Миа
Фэрроу
- Актёр
Омар
Си
- Актёр
Джимми
Фэллон
- Актёр
Снуп
Догг
- ФАктриса
Ферги
- ЛМАктёр
Логан
Миллер
- Актриса
Милен
Фармер
- УААктёр
Уилл
Ай Эм
- ПГСценарист
Патрис
Гарсиа
- Сценарист
Люк
Бессон
- Продюсер
Люк
Бессон
- ЭППродюсер
Эммануэль
Превост
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Андрей
Григорьев-Аполлонов
- ТАктёр дубляжа
Тимати
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ТАОператор
Тьерри
Арбогаст
- ЭСКомпозитор
Эрик
Серра