Артур и месть Урдалака (фильм, 2009) смотреть онлайн

Артур в восторге, потому что этой ночью заканчивается десятый лунный цикл, и он, наконец, сможет вернуться в страну минипутов, чтобы воссоединиться с Селенией. В деревне минипуты приготовили в его честь роскошный банкет, а маленькая принцесса облачилась в платье из лепестков роз. Но отец Артура именно в этот долгожданный день объявляет, что их каникулы у бабушки заканчиваются. Они уже собираются уезжать, как вдруг паук кладeт в ладонь Артуру рисунок, на котором написано слово S.O.S. Сомнений нет — Селении угрожает опасность!

