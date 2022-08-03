Артур и месть Урдалака
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Артур и месть Урдалака

Артур и месть Урдалака (фильм, 2009) смотреть онлайн

9.22009, Arthur et la vengeance de Maltazard
Мультфильм, Приключения90 мин12+

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О фильме

Артур в восторге, потому что этой ночью заканчивается десятый лунный цикл, и он, наконец, сможет вернуться в страну минипутов, чтобы воссоединиться с Селенией. В деревне минипуты приготовили в его честь роскошный банкет, а маленькая принцесса облачилась в платье из лепестков роз. Но отец Артура именно в этот долгожданный день объявляет, что их каникулы у бабушки заканчиваются. Они уже собираются уезжать, как вдруг паук кладeт в ладонь Артуру рисунок, на котором написано слово S.O.S. Сомнений нет — Селении угрожает опасность!

Страна
Франция
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Артур и месть Урдалака»