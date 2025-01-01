Фильм Артек. Сквозь столетия

«Артек. Сквозь столетия» (2025) — это приключения с элементами исторической драмы, в котором детский лагерь «Артек» становится отправной точкой для путешествий во времени.



Митя Неверовский, подросток с современными взглядами и мечтами о рэп-карьере, оказывается в лагере «Артек» не по своей воле. Родители отправляют его туда в надежде, что смена обстановки поможет сыну лучше понять себя, переосмыслить свое отношение к семье и корням. Однако каникулы в Крыму оборачиваются настоящим испытанием — и не только в переносном смысле. Во время пребывания в «Артеке» Митя вместе с вожатым Птичкиным случайно попадает в прошлое. Они перемещаются сначала в 1925 год, когда лагерь только создавался, а затем — в 1812 год, в самый разгар Отечественной войны. Чтобы попасть обратно в свое время и отпраздновать 100-летний юбилей «Артека», Митя и его спутник должны исправить последствия своих поступков и понять ценность истории, памяти и ответственности за будущее.



Этот фильм будет интересен школьникам и родителям, а также всем, кто испытывает ностальгию по детским лагерям или просто любит яркие и добрые приключенческие картины с историческим контекстом. «Артек. Сквозь столетия» смотреть можно в кино, а билет купить c помощью сервиса «Афиша».



